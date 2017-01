Cristina Spătar, terorizată cu aceeaşi întrebare

Cristina Spătar, terorizată cu aceeași întrebare

Ştire online publicată Joi, 13 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un apel telefonic pe care îl primește o face să se gândească de două ori înainte dacă ar fi bine să răspundă. De trei luni, Cristina Spătar nu mai are liniște. Aceasta este sunată de cel puțin trei ori pe zi pentru a fiîntrebată dacă are câini de vânzare.Cântăreața este cu atât mai contrariată cu cât este apelată pe un număr de telefon pe care, până acum, îl știau doar câțiva prieteni foarte apropiați. Evident, cineva a făcut o glumă proastă și a dat anunțul pe internet menționând la contact numărul artistei."Din noiembrie am început să primesc aceste telefoane. Este îngrozitor de neplăcut pentru că oamenii sună inclusiv în weekend, la 7 dimineața sau noaptea târziu. Mă întreabă dacă am de vânzare diferite rase de câini și aproape că nu le vine să creadă când le spun că nu am nicio legătură cu acel anunț. Problema e că anunțul apare pe mai multe site-uri", a povestit Cristina Spătar, scrie click.ro.