Cristina Rus: „E bine că soţul e milionar“

Cristina Rus: „E bine că soțul e milionar“

Ştire online publicată Miercuri, 26 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cristina Rus a fost invitată în platoul emisiunii nocturne de la Kanal D, unde a vorbit despre viața ei de familie și planurile de vacanță.După ce a apărut la petrecerea unei cunoscute reviste de la noi purtând o ținută de peste 18.000 de euro, cântăreața a explicat de ce a făcut această alegere vestimentară.„E important să arăți bine la un eveniment pe care îl respecți. Le mulțumesc celor care m-au ajutat să arăt așa, nu le-am dat bani pentru ajutor. Cerceii au costat 16.000 de euro”, a povestit aceasta. Cristina a afirmat că are multe beneficii de pe urma statutului său de soție de milionar, dar că nu face uz exagerat de banii pe care îi are soțul ei.„E bine că soțul e milionar, dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Să nu fim ipocriți, banii te întrețin. Trebuie să ai valoarea banului în viață. 10 ani am muncit și am alergat, este o pasiune și un job a fi artistă. Există și un risc, ca în cazul Alexandrei Stan. Eu mă folosesc de bani ca orice om normal. Am aceeași mașină de aproape 4 ani și o conduc cu plăcere. Nu exagerăm cu nimic”, a declarat aceasta, scrie click.ro.