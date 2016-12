Cristian Gog, mentalistul de la Românii au Talent: şi-a oprit inima sau a făcut un truc?

Cristian Gog, mentalistul de la Românii au Talent: și-a oprit inima sau a făcut un truc?

Ştire online publicată Luni, 14 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cristian Gog a obținut cele mai multe voturi din partea publicului și a câștigat marele premiu de 120.000 de euro al concursului Românii au Talent. Bătălia finală s-a dat între Mihai Petraiche, Cristian Leana și Cristian Gog.Cristian Gog s-a născut pe 27 august 1981, în orașul Câmpeni, județul Alba. Mama sa a fost, pe rând, croitoreasă, agent de asigurări și educatoare. În schimb, tatăl său a fost pompier, dar și-a schimbat locul de muncă atunci când Cristian a început școala generală. Atras de un salariu mai mare, el a ales să devină miner la mina din localitatea Baia de Arieș.„Am câștigat satisfacție, mulțumire de sine și confirmarea că acei mulți ani dedicați pasiunii mele pentru iluzii și ambiției de a demonstra că uneori putem atinge imposibilul nu au fost în zadar! Am câștigat susținerea și aprecierea publicului care, pentru orice entertainer din lumea asta, sunt mult mai valoroase decât orice premiu în bani. Dar asta nu e tot! Vreți să vă spun care e cel mai de preț lucru pe care l-am câștigat? Am câștigat PRIETENI! Dacă la început au fost câțiva cei care m-au ajutat în luarea deciziei de a participa la această emisiune concurs, când am văzut câtă lume mă susține acum, … am rămas fără cuvinte!”, a scris Gog pe site-ul său.„Proiectul meu de suflet este campa-nia «Nepoți de Crăciun». Anul acesta va ajunge la cea de-a treia ediție și vreau să dublez numărul de bunicuți pe care să-i facem fericiți de Sărbători. Apoi voi porni o nouă campa-nie umanitară „Zâmbetul copiilor”, care se va adresa micuților din cen-trele de plasament sau celor cu nevoi speciale. Mai am un proiect, dar nu pot să dau detalii. Evident, voi da de băut prietenilor”, a spus mentalistul.Explicații medicaleMomentul opririi pulsului de către „mentalistul” Cristian Gog s-ar putea să fie doar un truc, crede un medic cardiolog.„Pulsul poate fi încetinit, prin tehnici de meditație-yoga”, a declarat pentru DCnews, dr. Ovidiu Chion-cel, de la Institutul de Boli Cardiovas-culare C.C. Iliescu, de la Fundeni. „Trebuie mult antrenament, dar un om obișnuit, dacă exersează anumite tehnici poate să-și reducă, voluntar, pulsul, la 28-30 de bătăi pe minut. Oprirea inimii (asistola), exprimată electrocardiografic printr-o linie izoelectrică, este un proces ireversibil, dacă nu se intervine din afară. După știința mea, nu poți să-ți oprești inima prin simple tehnici de exersare a voinței”, a adăugat acesta.Ar fi putut Cristian Gog să facă un „truc”, prin care desprindea un electrod și dădea impresia că și-a oprit bătăile cordului, întreabă cei de la DCnews?„Nu este exclus, a răspuns dr. Chioncel. Ținând cont că nu am auzit de vreun experiment confirmat în care un om să-și oprească voluntar activitatea inimii, pot lua în calcul ipoteza desprinderii accidentale sau voite a unui electrod. Pentru a sesiza activitatea inimii, prin triangulație, deci pentru a avea semnal ecg, e nevoie de trei electrozi. Doi sunt prinși la nivelul brațelor, altul în zona inimii. Dacă se intenționează simularea opririi cordului, deci obținerea unei linii izoelectrice, e suficient să desprinzi un electrod aflat la nivelul brațului. Când îl reconectezi, ai din nou semnal ecg. Totul arată ca și cum inima și-ar fi reluat activitatea”.Atenția publicului a fost focalizată asupra asistentei care îi lua pulsul lui Gog, la mâna stângă. Ca în multe trucuri folosite în spectacole, Gog ar fi putut desprinde electrodul de la mâna dreaptă, iar apoi, când a „ieșit” din faza de concentrare, printr-o mișcare amplă, cu o respirație adâncă, putea să-și reatașeze electrodul, prin presiunea exercitată asupra acestuia.