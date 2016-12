„Cristian Gog este un magician mentalist la început de drum“

Ştire online publicată Marţi, 15 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Johannes, cunoscutul iluzionist, a analizat și el numerele realizate de Cristian Gog în finala de la „Românii au talent” și consideră că marele câștigător este un perfecționist și că a avut mare curaj să facă acele momente în fața a milioane de telespectatori. Iluzionistul crede cu tărie în talentul lui Cristian Gog, pe care îl cunoaște personal și la adresa căruia are multe cuvinte de laudă.„L-am cunoscut pe Cristian Gog când am ajuns cu evenimentele mele în Cluj și am descoperit în el un om foarte pasionat de arta mentalismului. De asemenea, am descoperit un perfecționist, adică o persoană preocupată de cele mai mici detalii care de cele mai multe ori înseamnă extraordinar de mult. Este un magician mentalist la început de drum, care promite foarte mult și, exact cum prevedeam cu câțiva ani în urmă, văd că se întâmplă. Cred că vor apărea și la noi în România pe acest gen de entertainment câteva personaje interesante”, a spus iluzionistul care a reușit să meargă pe apă.Despre dificultatea numerelor de iluzionism executate de Cristian Gog, celebrul Johannes a mărturisit că există și trucuri mai grele, dar concurentul nu putea risca în fața telespectatorilor.„Există și experimente cu mult mai dificile, dar faptul că a apărut în fața a milioane de telespectatori l-a făcut pe Gog să aleagă niște trucuri pe care le-aș încadra la o dificultate medie și cu care a avut o siguranță în a le duce la bun sfârșit, sub presiunea psihologică a televiziunii. Sunt trucuri pe care le poți vedea la mulți alți mentaliști celebri care au apariții în centrele distracției gen Monte Carlo sau Las Vegas”, a spus mentalistul.„Gog a folosit mai mult decât un simplu truc învățat din cărți sau alte lecturi. Am vorbit cu el la telefon după finală și l-am felicitat și mi-a spus că încă nu realizează ce i se întâmplă. Era foarte fericit”, a declarat iluzionistul.