Cristi Minculescu se retrage din trupa IRIS

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Solistul vocal al formației Iris, Cristi Minculescu, a decis, unilateral, să rupă relațiile cu trupa și să se retragă. Motivația acestuia este că nu câștigă suficient de mulți bani cu Iris. Locul lui Minculescu în trupa Iris va fi luat de Tony Șeicărescu, fost component al Direcția 5.Cristi Minculescu dădea de mai multă vreme semne că nu se afla într-o relație fericită de colaborare cu restul trupei. După intervenția chirurgicală de transplant de ficat, între el și restul trupei au avut loc mai multe altercații, solistul vocal invocând că se afla in recuperare iar starea sa fizica nu-i permite decat transport cu avionul, camera single la hotel, meniu special etc. De altfel, au fost memente cand trupa a fost nevoita sa anuleze concerte pentru ca Minculescu nu s-a prezentat sau a intarziat nepermis, datorita unor "fițe", asa cum au fost numite ele de ceilalți componenți ai trupei. In plus au aparut zvonuri ca solistul s-ar fi reapucat de baut si ca efectele alcoolului ar fi recidivat boala la ficat.După ce timp de 32 de ani a fost inimitabilul solist Iris, Cristi Minculescu a ales să se retragă din grupul care l-a consacrat. Soția sa Rodica a ținut să precizeze: "Vorbim despre propria decizie luată de Cristi, care nu poate fi nicidecum speculată sau interpretată. Pur și simplu, nu mai are chef, nu mai vrea să cânte." Liderul formatiei, Nelu Dumitrescu a spus: "E trist că se întâmplă așa ceva, când pierzi un coleg de formație. Cristi a spus că nu mai vrea să cânte cu noi pentru că nu-I mai convine cât câștigă în România. Dar Iris e mai mult decât un grup rock, e un simbol al rockului din Romania și de aceea va merge mai departe. Cu Tony Șeicărescu vom înregistra, cât de curând, o piesă nouă și până la anul, un nou album. Oricum, Iris merge mai departe!". Cel care va fi noul solist Iris, Tony Șeicărescu (ex- Direcția 5) a spus pentru agentia.org: "Pornesc la drum cu multă speranță, am ascultat Iris de mic copil și după atăția ani ajung să fiu solist la trupa adolescenței mele. Pentru mine este o mare provocare, nu-mi găsesc rostul în tot ceea ce aș vrea să exprim, că am ajuns într-o formație de legendă. Sper din tot sufletul ca cei care au fost până acum alături de Iris să fie și de acum înainte. Despre Cristi Minculescu nu am cum să vorbesc decât la superlativ, dar am toată încrederea că Iris va continua povestea".