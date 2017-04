Cristi Borcea a aflat că mai are un copil. Cine ar fi mama celui de-al 8-lea urmaş al fostului acţionar de la Dinamo

Cristi Borcea a aflat că mai are un copil. Cine ar fi mama celui de-al 8-lea urmaș al fostului acționar de la Dinamo

Ştire online publicată Vineri, 07 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cristi Borcea, condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare în " Dosarul Transferurilor" a primit vestea că mai are un copil.Geanina Terceanu, fostă judecătoare, a declarat că are un copil cu fostul acționar de la Dinamo, după ce au avut o relație. "Da, îmi este dor de el. Am și un copil cu Borcea. Mergeți la mine la țară și vedeți, dacă sunteți atât de curioși", a spus Terceanu, potrivit Antena 1.Terceanu a fost cea care a judecat în primă fază "Dosarul Transferurilor" și i-a achitat pe inculpați, ulterior fiind acuzată de DNA că a luat mită de la Borcea și de la frații Becali, fiind condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare, în prima instanță.Până acum, Borcea are 7 copii: 3 cu Mihaela Borcea, 2 cu Alina Vidican și câte unul cu Simona Voiculescu și Valentina Pelinel, scrie gsp.ro