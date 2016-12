Crin Antonescu a cerut-o de soţie pe Adina Vălean

Crin Antonescu a cerut-o de soție pe Adina Vălean

Ştire online publicată Vineri, 26 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL a declarat că a cerut-o în căsătorie pe colega sa de partid Adina Vălean, menționând că așteaptă un răspuns din partea acesteia și că ceremonia va avea loc cât mai curând. „Este adevărat, am cerut-o în căsătorie pe Adina Vălean. Nu pot să vă spun când (va avea loc ceremonia - n.r.). De principiu, cât mai curând și aș vrea să feresc treaba asta de campania electorală și de contextul electoral. Vă dați seama că nu are nicio legătură”, a susținut Crin Antonescu. Întrebat dacă Adina Vălean a acceptat propunerea, Antonescu a anunțat că așteaptă un răspuns. „Aștept acum un răspuns, cred că va spune «da»”, a spus liderul PNL, menționând în glumă că „în astfel de cazuri până nu vezi treaba făcută nu poți fi sigur”. Întrebat dacă s-a răzgândit, liderul PNL a replicat: „Nu mă răzgândesc, nu mă confundați!”. „Eu am defectul că nu mă răzgândesc!”, a subliniat Crin Antonescu. Întrebat dacă va anunța public că s-a căsătorit cu Vălean, Antonescu a spus în glumă că o să dea „un comunicat de presă”. Adina Vălean nu a putut fi contactată. Ea se află în Anglia, în Bristol, la o reuniune politică. Legătura celor doi politicieni a devenit publică la sfârșitul lunii martie, când Adina Vălean a spus că are o relație sentimentală cu Crin Antonescu.