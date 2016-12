CRBL, interzis în Târgu-Jiu din cauza glumei pe seama Coloanei Infinitului

Sâmbătă, 28 Iulie 2012

Cântărețul CRBL a supărat multă lume cu fotografia postată pe Facebook, în care a batjocorit Coloana Infinitului a lui Brâncuși.Primarul din Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, vrea să îl declare pe CRBL „persona non-grata” din cauza fotografiei indecente pe seama Coloanei Infinitului a lui Brâncuși.Nu doar primarul este foarte supărat, ci și mii de fani ai artistului, care nu au gustat gluma lui, făcută fără intenție.„Suntem foarte supărați pe gestul făcut de cântăreț. A mânjit opera marelui sculptor și ne-a jignit pe noi, locuitorii acestui oraș. Din acest motiv, dar și la insistențele locuitorilor orașului Târgu-Jiu, am luat decizia de a-l declara persona non grata la prima ședință de Consiliu Local și să nu-l mai prindem pe aici. Nu are ce căuta în oraș și dacă mai are un pic de bun simț să nu mai revină pe meleagurile noastre”, a declarat primarul din Târgu-Jiu.