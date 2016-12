CRBL, gest suprem pentru soţia lui: "Mi-am spălat păcatele"

CRBL, gest suprem pentru soția lui: "Mi-am spălat păcatele"

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

CRBL i-a făcut o surpriză colosală soției sale, Elena, și a dus-o la concertul lui Beyonce și al lui Jay-Z. Cântărețul a mărturisit că Elena este fana celor doi și că acesta era una dintre cele mai mari dorințe ale sale."Pentru că la noi în casă există icoana lui Beyonce la care ne închinăm și chiar a lui Jay Z lângă, am vrut să-i fac o surpriză Elenei și, pentru că își dorea foarte mult, am dus-o sâmbătă, la Paris, la concertul celor doi. A fost ultimul concert din acest turneu al lui Beyonce și Jay Z, iar ei au ales acest oraș, singurul din Europa, pentru că acolo s-au cununat și pentru că jumătate din staff-ul lui Jay Z e din Paris. Concertul a fost incredibil! Astfel, am mulțumit-o pe Elena, mi-am spălat păcatele, că să zic așa, trecute și viitoare (râde)", povestește CRBL.