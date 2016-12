CRBL are, de luni, propria emisiune la MTV

CRBL are, începând de luni, la MTV, prima sa emisiune de televiziune, care va fi difuzată de luni până vineri, de la ora 19.00 la 21.00, informează Mediafax.După ce, până acum, a fost tot timpul în postura de invitat, artistul devine gazdă, timp de două ore, de luni până vineri, de la 19.00 la 21.00, la MTV.Mai precis, începând de luni, ascultătorii pot să îl și vadă pe CRBL în studioul ProFM și au ocazia ca la postul MTV să urmărească tot ce face DJ-ul în timpul emisiunii "CRBL e ProFM". Dat fiind că aceasta este prima lui apariție în calitate de gazdă, artistul recunoaște că nu este ocolit de emoții."Sunt foarte emoționat pentru emisiunea mea de la ProFM, care, de luni, o să înceapă live pe MTV. Recunosc faptul că am emoții și pentru că sunt în direct atât la radio, cât și la TV și este prima dată când fac acest lucru. Mă adresez acum ascultătorilor mei, care știu că vor fi lângă mine și pe MTV: vă promit tuturor că în prima ediție am să vă învăț câte ceva din ce știu eu. Kendama, dans, DJ, beat box, toate tâmpeniile pe care le mai fac. Sunt convins că ne vom distra copios împreună, mai ales că, așa cum știți, voi intra în direct cu voi la telefon. Așa că, dacă vreți să vă distrați până la capăt, rămâneți pe MTV să vedeți cum decurge o emisiune de radio cu CRBL", încheie DJ-ul ProFM, care se pregătește intens în acest weekend pentru prima sa apariție la MTV, luni, de la ora 19.00.