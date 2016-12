Crăciun tragic pentru Kelly Osbourne

Ştire online publicată Marţi, 27 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nu au fost tocmai niste sarbatori fericite pentru Kelly Osbourne, care este in doliu. Catelul vedetei, in varsta de 14 ani, un Chihuahua, Martin, a murit duminica.Kelly Osbourne este in doliu, tocmai de sarbatori. Catelul ei, un Chihuahua, Martin, in varsta de 14 ani, a murit duminica. Vedeta le-a dat vestea trista si fanilor sai, prin intermediul Twitter-ului.,,Este o zi trista in familia Osbourne. Astazi ne-am pierdut cainele, Martin, in varsta de 14 ani. Suntem devastati si chiar mai mult decat atat. Nu este deloc un Craciun fericit", a scris Kelly.In ajun de Craciun, Sharon Osbourne a scris pe Twitter ca este o seara speciala in familia lor, pentru ca fac schimb de cadouri si iau cina impreuna. ,,In fiecare ajun de Craciun, toti cei din familia Osbourne servesc cina, iar apoi facem schimb de cadouri. Este ritualul nostru de sarbatori".