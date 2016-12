Costin Mărculescu şi Oana Zăvoranu s-au împăcat!

Costin Mărculescu și Oana Zăvoranu s-au împăcat!

Ştire online publicată Joi, 03 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După ce și-au aruncat replici acide, Costin Mărculescu și Oana Zăvoranu s-au împăcat.Oana și Mărioara Zăvoranu s-au certat cu Costin Mărculescu la TV, însă s-au împăcat, marți seară, în emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena 1, scriu cei de la showbiz.ro.„Ne-am sms-uit pe astăzi. Oana va face doar ce vrea ea, e vulcanică, dar ca prieten, pentru binele ei, al doamnei Mărioara și al lui Pepe, mi se pare ilogic acest război, care nu va duce la nimic bun. Ea m-a atacat, eui-am răspuns, îmi pare rău. Eu am iubit-o, am adorat-o pe Oana dinainte. I-am spus să fie zâmbitoare și caldă”, a spus Costin Mărculescu la Antena 1.„Eu nu vreau să mă iubească Mărculescu, ci să mă divinizeze. Eu l-am sunat pe Mărculescu aseară și am vorbit 2 ore, i-am spus prin ce am trecut eu”, a continuat Oana.