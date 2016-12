Costin Mărculescu, părăsit înainte de nuntă

Costin Mărculescu s-a trezit că iubita l-a părăsit din cauza unei farse. Alexandra Demeter i-a dat papucii actorului fără să-i pese măcar că aveau programată nunta pentru vara aceasta.A acceptat să fie protagonist într-o farsă pentru emisiunea lui Dan Capatos, iar acum regretă alegerea făcută. Costin Mărculescu nici nu s-ar fi gândit că relația lui cu hunedoreanca Alexandra se va încheia brusc.Geloasă din fire, fata și-a ieșit din minți când l-a văzut pe Mărculescu sărutându-se cu una dintre pretendentele la postul de asistentă la Un show păcătos și i-a dat papucii. „Sufăr ca un câine de două săptămâni, de când sunt singur. Am iubit-o cum n-am iubit pe nimeni. De doi ani, de când sunt cu ea, nu m-am culcat cu nici o altă femeie, eu, care înainte călcam tot timpul strâmb… De vină e Ogică, el m-a rugat să joc în farsa difuzată la Capatos. Am acceptat să apar alături de Bianca Roman, una dintre candidatele la postura de asistentă, în scene mai deocheate, adică ne-am mângâiat și ne-am sărutat. Ideea era să fie o farsă. Producătoarea chiar a sunat-o pe Alexandra mea, care și-a dat acordul. Apoi, când a văzut filmarea, mi-a zis «Adio» pe loc! La vară voiam să facem nunta, acum plâng după ea. Nu am avut nici o clipă intenția să o rănesc, o iubesc enorm! Din păcate, nu cred că îmi va mai da o șansă, este foarte geloasă, iar eu chiar am comis- o, fără intenție”, s-a confesat Costin, citat de libertatea.ro.