Costi Ioniţă: „Nu renunţ la manele chiar dacă iau Premiul Grammy“

Costi Ioniță: „Nu renunț la manele chiar dacă iau Premiul Grammy“

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tot mai mulți cântăreți români ajung celebri peste hotare. Costi Ioniță, spre exemplu, susține că deși a reușit performanța de a fi nominalizat la Premiile Grammy, la categoria „Cel mai bun album reggae” nu vrea să renunțe la manele.Costi Ioniță este singurul artist din Europa de Est care a fost nominalizat la premiile Grammy.„Încă de când albumul lui Shaggy a fost pe locul 1 la vânzări pe iTunes, în iulie, am simțit că urmează ceva. Și uite că acum, același album, e nomi-nalizat la Grammy. Mă bucur că, împreună cu Shaggy, am reușit să ajung la o asemenea performanță”, spunea Costi pentru Libertatea.ro atunci când a aflat fericita veste.Cu toate acestea, compozitorul susține că nu are de gând să renun-țe la stilul muzical care l-a consacrat.„Nu renunț la manele nici dacă iau premiul Grammy. Nu am cum să am prejudecăți față de manele. Ele sunt cele care m-au consacrat de-a lungul timpului în România. Doar oamenii au prejudecăți față de mine”, a declarat Costi Ioniță pentru Național.