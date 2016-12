Costi Ioniţă, cuplat cu o yoghină expertă în sex

Costi Ioniță, cuplat cu o yoghină expertă în sex

Ştire online publicată Marţi, 18 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Costi Ioniță e îndrăgostit lulea! Click! a aflat că noua lui iubită este yoghină în controversata organizație MISA, a lui Gregorian Bivolaru, și dansatoare din buric. Ce coincidență! Și Costi practică yoga, tot la MISA.Primele fotografii ale cuplului au apărut la începutul lunii august, la un concert pe litoral. Costi părea că o soarbe din priviri pe misterioasa blondă. Click! a aflat că, de peste șase luni, cei doi au o relație. Partenera lui Costi se numește Irina, are 25 de ani, este basarabeancă de la Chișinău și a venit acum opt ani la studii în București. Totodată, focoasa blondină este cunoscută sub numele de Shehe-rezada, dansatoare din buric într-o trupă de belly dance, și yoghină MISA. Legăturile ei cu yoga sunt foarte vechi, susțin cei care o cunosc. Blondina a fost dusă chiar de părinții ei, pentru a fi inițiată în tainele cursurilor yoga. Când a venit în România, și-a continuat antrenamentele alături de cursanții controversatului Gregorian Bivolaru. Gurile rele spun că s-ar fi iubit câțiva ani cu unul dintre apropiații „gurului”, pe care l-a părăsit pentru că era violent. N-a renunțat însă și la yoga, ba chiar alături de câteva colege și-a făcut și o trupă de dansuri din buric. Cu fizicul ei de invidiat și cu mișcările de felină l-a dat gata din prima și pe Costi Ioniță. Mai ales că este mare specialistă în sex. După un curs de tantra yoga făcut în Franța, la începutul acestui an, Irina declara, într-un interviu pentru o emisiune tv din Franța, că tehnicile sunt cu totul și cu totul speciale și că atunci când face amor se simte „una cu iubitul”, experiențele fiind „cosmice”. Costi Ioniță e încântat de fată. „Da, suntem împreună. Sunt băiat și îmi place viața, iar faptul că o femeie are mai multe calități este foarte bine. Irina este studentă la Paris, tocmai a terminat un master în Psihanaliză. E inteligentă, vorbește perfect patru limbi străine și este dansatoare. Eu nu obișnuiesc să intru în prea multe detalii din viața privată a altcuiva. Ne iubim de câteva luni și sunt îndrăgostit”, a spus Costi Ioniță.