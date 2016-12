Cosmina Păsărin: „Nu port cizme albe şi nici dresuri deşirate. Sunt vulgare”

Cosmina Păsărin: „Nu port cizme albe și nici dresuri deșirate. Sunt vulgare”

Cosmina Păsărin ne-a obișnuit de-a lungul anilor cu un stil vestimentar pe care l-a urmat cu consecvență și de la care nu se abate.Poartă foarte mult pantaloni și geci de piele, tricouri lejere, bocanci, ghete sau botine foarte înalte și accesorii masive care i se potrivesc foarte bine.„Din când în când îmi place să-mi înveselesc outfit-urile cu fuste din tul sau rochițe diafane din dantelă sau voal. Evident, nu trebuie să uităm nici de atitudinea rock, avem nevoie aici și de un pic de îndrăzneală și relaxare”, a explicat ea pentru perfecte.ro.În materie de „No-No” vestimentar, Cosmina are o listă lungă de ținute și accesorii pe care nu le-ar aborda niciodată.„Nu îmi plac dresurile deșirate, consider că sunt foarte vulgare, nu aș purta colanți fără să am în partea de sus un t-shirt lung sau pantaloni scurți care descoperă acea parte a corpului mai mult decât trebuie...nu aș purta niciodată cizme sau genți de culoare albă, nu aș purta niciodată rochie de seară într-un club, nu îmi plac cataramele, nu îmi place încălțămintea cu talpă ortopedică și nu îmi plac nici ciocatele”, a adăugat Cosmina.