Cosmina Păsărin, expertă în bucătăria arabă

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cosmina Păsărin știe ce ingrediente să folosească pentru a-și cuceri jumătatea. „M-a învățat chiar iubitul meu să prepar ciorbă de linte și chiar dacă bucătăria arăbească este bogată în rețete de salate, eu am reușit să-l surprind cu câteva salate mai neobișnuite. De asemenea, gătesc ciorbe și alte mâncăruri românești pe care el le savurează din plin”, a mărturisit Cosmina pentru Showbiz.ro.Vedeta Antenei 2 nu are timp de vacanță. „Până la finalul verii nu mai am niciun weekend liber pentru că am câteva evenimente la mare. Lipsa de timp m-a determinat să nu îmi fac planuri și mărturisesc că anul acesta nici nu țin morțiș să plec într-o vacanță. Poate sună ciudat, dar am și alte metode de a mă relaxa: petrec mult timp acasă, pentru că mă simt excelent în locuința mea, urmăresc multe filme, multe documentare, mă odihnesc. Dacă vreau să mă bucur de soare, merg la piscină”.