Cornelia Catanga spune că e însărcinată

Ştire online publicată Luni, 25 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Invitată in emisiunea „Agentul VIP”, artista a mărturisit că este însărcinată. „Toată lumea știe că am retinopatie. Eu nu pot să citesc, să mă uit la televizor. Dar surpriza cea mai mare a venit după ce am fost la ginecolog. Sunt însărcinată”, a mărturisit Cornelia Catanga.„De ce crezi că nu a venit Pădureanu cu mine? Pentru că îi este rușine. Nu am vrut să spun nimănui. Zău că nu glumesc! Pe cuvântul meu că sunt! Dacă vrei să demonstrez, îmi ridic toate astea”, i-a spus ea lui Cristi Brancu, făcând un gest prin care a dat de înțeles că este dispusă să-și arate burtica de gravidă la televizor.Cornelia Catanga este căsătorită, de mai bine de 20 de ani, cu interpretul de romanțe Aurel Pădureanu. Cei doi au împreună un băiat pe nume Alexandru, în vârstă de 21 de ani.