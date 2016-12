Cornelia Catanga: „Am mai încercat să mă sinucid“

Ştire online publicată Miercuri, 17 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cornelia Catanga a trecut recent prin momente foarte grele, după ce a luat un pumn de pastile și a fost transportată de urgență la spital. Artista a declarat că aceasta nu a fost prima tentativă de sinucidere din viața ei și că a mai încercat să se omoare și în trecut. La cei 54 de ani și însărcinată, Cornelia Catanga a luat 15 somnifere puternice, cu gândul să încheie socotelile cu viața. Din fericire, Catanga a fost salvată la timp de ambulanță. „Mi-am ascuns alte medicamente sub pernă ca, dacă mă mai trezesc, să mai iau... Diavolul m-a împins! La spital m-au băgat direct la terapie intensivă, unde mi-am revenit în vreo 10 minute. Mi-am smuls perfuziile și am iscălit să mă externeze pe propria răspundere”, a povestit artista pentru Ziarul Ring. Aceasta a continuat: „Am mai făcut-o o dată, dar nu eram cu Pă-dureanu... Tare de mult... Nu mai știu exact când. Tot cu pastile am încercat, dar erau unele mai ușoare. Atunci m-au găsit oamenii căzută pe stradă și m-au dus la spital”. Catanga a punctat: „Greșeala mea cea mai mare a fost că am ieșit la TV și am vorbit despre sarcină. Nu trebuia! Am urmat un tratament și acum mă simt din nou bine”. Cântăreța a declarat că va merge să consulte un psiholog, potrivit libertatea.ro.