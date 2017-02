Corina, despre viaţa post divorţ: "Am motive să fiu bucuroasă!"

Corina, despre viața post divorț: "Am motive să fiu bucuroasă!"

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

După 20 de ani de relație cu tatăl fiului ei, Corina nu părea că-și mai dorește un alt bărbat în preajma ei. După ce a recunoscut public că a fost înșelată de Nelu Bud, cântăreața a lăsat impresia că nu mai are încredere în bărbați. Acum însă se declară deschisă unei relații, indiferent de implicații.Corina și-a revenit complet după despărțirea de omul de afaceri Nelu Bud și, deși în momentul de față singurul bărbat din viața ei este Robin, fiul ei, cântăreața radiază de fericire.„Fac sport, mă bucur de lucrurile simple din viața mea, mă preocup foarte mult de Robin și el îmi face viața foarte frumoasă. Lucrez la un album nou, lucrez la piese pentru piața internațională, cât și pentru România, fac foarte multe lucruri frumoase care-mi plac și de care mă bucur și atunci pot să radiez. Am motive să fiu bucuroasă”, a declarat Corina, pentru libertatea.ro, completând că viața de femeie singură îi priește destul de mult. „Timp pentru mine nu am foarte mult, dar atunci când am, îl petrec cu cei dragi, foarte rar ajung la un salon de înfrumusețare, doar la evenimente speciale sau la videoclipuri”, a mai spus artista.Cu câteva zile înainte de Valentine’s Day, Corina declară că anul acesta nu va pregăti nimic special, ci se va bucura doar de dragostea fiului ei.„De Valentine’s Day, Robin face felicitări colegelor lui. Mie îmi face de ziua mea, că nu sunt iubita lui, sunt mama lui, prietena, sora, dar în schimb are grijă ca întotdeauna, nici nu trebuie să fie ocazie specială ca el să-mi facă felicitări pentru că de foarte multe ori, dimineața când se trezește, se pune și desenează și vine cu o inimioară, îmi zice cât mă iubește, că sunt cea mai bună mamă din lume”, a spus Corina.Dacă până acum a afirmat că nu și-a îndreptat privirea către un alt bărbat, fiind preocupată de familia ei și de amenajarea unei noi locuințe unde să stea cu Robin, acum, că lucrurile s-au calmat în viața ei, Corina declară că este deschisă unei noi etape și că, dacă va găsi un bărbat care să-i placă enorm, nu va avea nevoie de acordul fiului ei.„Am terminat cu amenajările de casă nouă. Am decorat casa în stil nordic, scandinav, a ieșit foarte frumos, mă simt foarte bine acolo. Important ar fi să-mi găsesc și timp să stau mai mult pe acasă. Mă descurc și în bucătărie. Fac mai mult decât cafea, fac și sarmale”, a spus artista.