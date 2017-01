Corina Caragea: "Mereu mi-am dorit de la omul de lângă mine..."

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV face dezvăluiri despre felul în care ar trebui să fie omul de lângă ea. O fire discretă, Corina Caragea nu a făcut niciodată tam-tam în presă cu poveștile ei de dragoste, preferând să le păstreze doar pentru ea și cei apropiați. Cu toate acestea, ea a dezvăluit recent ce anume ar vrea de la omul care îi stă alături. "Nu vreau nimic de la el. Le are deja. Altfel nu ar fi lângă mine", a povestit ea pentru Blogul lui Otravă."Mereu mi-am dorit de la omul de lângă mine, prieten sau iubit, prietena... să am ce învăța de la el, să mă sprijine și să nu facă nimic pentru a mă impresiona", a adăugat frumoasa brunetă.În prezent, Corina Caragea are o relație cu Robert Pongracz, vicepreședintele Ligii Profesioniste de Fotbal, un român de origine germană, care a condus în trecut departamentul internațional al Ligii Spaniole de Fotbal și care s-a mutat în România special pentru prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, citează click.ro.