Corina Caragea, cadou inedit pentru sora ei

Ştire online publicată Luni, 08 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ce cadou mai frumos îi putea face Corina Caragea surioarei ei mai mici de ziua ei decât o vacanță în străinătate?! Timp de două săptămâni, s-au plimbat prin trei țări cu avion, mașină, bicicletă și barcă. Nu singure, ci cu o gașcă de prieteni.În timp ce în România încă ningea și viscolea, surorile Caragea se bucurau de soare, flori și plimbări cu barca. Au fost la Madrid (Spania), Lisabona (Portugalia) și Amsterdam (Olanda), orașe pe care le-a ales Corina. „La Madrid și la Lisabona am mai fost, dar m-am întors pentru că mi-au plăcut mult din prima. La Amsterdam nu fusesem niciodată și era pe lista dorințelor.Perioada era perfectă ca să prindem deschisă grădina Keukenhof, dar și me-ciul Olanda-România”, spune prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV. Și, pentru că este o sportivă prin definiție, și vacanțele ei sunt unele active. Rareori are vacanțe doar de odihnă. „De obicei mă întorc mai obosită decât am plecat, dar mai bogată cu amintiri frumoase și experiențe noi”.