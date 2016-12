Corina Bud a dat în mintea copiilor

Vineri, 09 Martie 2012.

Corina Bud a dezvăluit că încă nu a primit niciun cadou de Ziua Femeii, dar așteaptă cu nerăbdare ca iubitul și biatul ei să se întoarcă de la Satu Mare pentru a-i dărui flori. Corina Bud este o femeie împlinită de când a devenit mamă.„Sunt împlinită și fericită de când sunt mamă. Robi este cel mai mare hit din viața mea. Chiar dacă sunt tânără și copilăroasă, de când îl am pe Robi sunt și mai copilăroasă, practic am dat în mintea lui”, a spus Corina, la emisiunea „Draga mea prietenă”.„Încă nu am primit nimic de Ziua Mamei, iubitul meu și Robi sunt la Satu Mare, orașul de unde sunt eu, și urmează să se întoarcă azi. Probabil voi primi flori de la ei”, a spus Corina.