"Copilul nu este prioritate pentru mine"

Ştire online publicată Vineri, 26 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Reporterii emisiunii Click! de la Prima Tv nu au ratat momentul și au vrut să afle de la frumoasa blondă ce planuri de viitor are. "Am nevoie în acest moment de o pauză de la lumina reflectoarelor. Am o afacere și vreau să mă concentrez asupra ei o perioadă. Sunt foarte fericită și mândră de ceea ce fac", a declarat Bianca. Dacă în urmă cu puțin timp declara că așteapta cu nerăbdare ziua în care va deveni mamă, în acest moment Bianca nu vrea să grăbească lucrurile și să-și îndeplinească mai rapid acest vis. "Copilul va veni când o să vrea Dumnezeu. Chiar dacă îmi doresc, momentan copilul nu e prioritate pentru mine", scrie click.ro.