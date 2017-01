Copil cu 31 de degete

25 Martie 2010

Un băiat de 6 ani din China are în total nu mai puțin de 31 de degete - un nou record demn de Guinness World Records. Copilul este originar din Shenyang, China, și probabil că ar fi intrat în Cartea Recordurilor dacă nu ar fi fost operat zilele acestea pentru a i se îndepărta o parte din falange. Chinezul are 15 degete la mâini, dintre care șase unite (câte trei la fiecare mână) și 16 degete la picioare. Teoretic, el a devenit deținătorul recordului la această categorie, depășindu-i pe cei doi indieni care se află acum în Guinness Book, ambii cu câte 25 de degete. Băiatul suferă de polidactilism, o boală care se transmite genetic și duce la dezvoltarea mai multor degete decât în mod normal. De curând, un alt indian a dezvăluit că are în total 26 de degete, câte șase degete la mâini și șapte la fiecare picior. El nu a intrat oficial în Cartea Recordurilor pentru că o parte din degetele sale sunt unite.