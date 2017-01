Coolio, reţinut de poliţişti

Coolio, reținut de polițiști

12 Iunie 2008

Rapper-ul Coolio a fost arestat, marți, deoarece a condus fără permis pe străzile din LA. Artistul de 44 de ani a petrecut cinci ore la secția de poliție, fiind eliberat după ce a plătit o cauțiune de 10.000 de dolari. Coolio a fost unul dintre primii rapperi care au amestecat muzica pop&stilul rap. În ciuda pasiunii pentru hardcore, piesele sale sunt mai degrabă emoționale prin simplul fapt că a integrat în linia melodică sunete specifice funk. Coolio și-a început cariera ca membru al formației WC and the Maad Circle, alături de WC, Sir Jinx și DJ Crazy Toones. După câțiva ani, el a părăsit grupul și a lansat cel mai celebru album al său, „Gangsta’s Paradise”, care a obținut patru discuri de platină. Următorul album este programat anul acesta, pe 29 iulie, și se va numi „Steal Hear”. Coolio are șase copii și este divorțat.