În această noapte, la Pro Tv

Controversatul interviu acordat de MJ

Ştire online publicată Miercuri, 01 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Michael Jackson este, fără îndoială, numele cel mai rostit în aceste zile nu doar de români, ci de o planetă întreagă, care vibrează poate mai intens ca niciodată la melodiile celui mai mare artist pop din toate timpurile, supranumit și „Regele Pop”. În această noapte, de la 00:15, și în reluare joi, 2 iulie, de la ora 10, Pro Tv difuzează unul dintre cele mai controversate inter-viuri realizate în timpul vieții artistului – „Adevărul despre viața secretă a lui Michael Jackson (The Michael Jackson Interview: The Footage You Were Never Meant to See)”. După difuzarea acestui do-cumentar, în care regele muzicii pop dezvăluia în premieră amănunte delicate din viața sa personală, Martin Bashir, autorul materialului, a devenit una dintre cele mai detestate persoane din lume. Acesta a obținut ceea ce unii nici nu ar fi îndrăznit să viseze: opt luni în preajma legendei pop, care ar fi avut șansa de a arăta prin intermediul acestui material lumii întregi adevărul gol-goluț despre el. Interviul a fost mai mult decât neobișnuit și a fost singurul moment în care Jackson a vorbit atât de deschis despre viața sa personală sau despre copilăria sa trau-matizantă. Rezultatul interviului a fost însă devastator pentru imaginea starului. Nefireasca atracție pentru copii, nenumăratele operații estetice, posibilitățile financiare faraonice conturează un portret dacă nu straniu, cel puțin dubios al faimosului artist. Mărturiile cele mai șocante pe care Michael le-a făcut lui Martin Bashir sunt legate de faptul că artistul obișnuia să cheme la celebra sa fermă, Neverland, copii cu probleme financiare. Gavin Arvizo, unul dintre copii, care suferea de cancer, a declarat că susținerea morală pe care cântărețul i-a oferit-o în acele momente l-a ajutat să-și învingă boala. De asemenea, Michael recunoștea, tot în cadrul aceluiași material, că tatăl său, Joe, urmărea repetițiile fiului său având o curea în mână și admitea frica pe care acesta i-o provoca, iar acest lucru l-a determinat să nu ridice niciodată mâna asupra copiilor săi.