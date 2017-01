Contract de un milion de lire sterline

Ştire online publicată Miercuri, 21 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Nu îi merge rău deloc! Myleene Klass este o proaspătă mămică pentru care contractele avantajoase vin de la sine. Chiar dacă a renunțat de curând la emisiunea „The One Show” de dragul familiei, ofertei venite din partea companiei Marks&Spencers nu i-a putut întoarce spatele. Pentru un milion de lire sterline, vedeta a acceptat prelungirea contractului cu încă un an, a aflat „The Sun”. În aceste condiții, evident că nu are de ce să îi mai pară rău că a ratat reclama de Crăciun, în centrul căreia se află Antonio Banderas și alte cinci frumoase reprezentante ale sexului slab. „A fost dezamăgită la început pentru că nu a putut să apară în publicitatea realizată special pentru Crăciun, dar era însărcinată în acea vreme”, a comentat o sursă. Între timp, fetița ei, Ava, a venit pe lume, iar kilogramele în plus parcă s-au dizolvat. „După ce au văzut rezultatele campaniilor în care a apărut ea, cei de la M&S sunt convinși că trebuie să o readucă în centrul atenției. Va semna noua înțelegere cât de curând”, a continuat cunoscătorul.