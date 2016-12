Constănţeanca Alina Andrei a făcut furori la Festivalul de la Roma

Constănțeanca Alina Andrei a făcut furori la Festivalul de la Roma

La începutul lunii trecute, Italia s-a aflat în slujba modei, prilej pentru cei mai mari creatori dar și pentru cele mai frumoase manechine să-și etaleze talentul. Astfel, pe podiumul Festivalului de la Roma, unde au participat și designeri cu renume, cum ar fi Abed Mahfouz, Jamal Taslaq și Raffaella Curiel, a urcat și modelul constănțean Alina Andrei, de la agenția Max1 Models.Titlul de „mireasă” este unul extrem de important și flatant, iar Alina a fost aleasă mireasa Raffaellei Curiel, după ce, ediția trecută, a fost mireasa lui Abed Mahfouz.„Alta Roma, Alta Moda”, denu-mirea săptămânii modei, este o tradiție internațională, fiind dedicată, în special, creațiilor de lux. Festivalul are ca scop principal descoperirea și atragerea de noi talente. Pentru acest lucru există și showul „Who is on next”, care este dedicat acestui obiectiv.