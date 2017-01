Connect-R, cel mai fericit. Soţia lui îi va dărui o fetiţă

Connect-R, cel mai fericit. Soția lui îi va dărui o fetiță

Ştire online publicată Marţi, 06 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Connect-R are toate motivele să fie fericit: cariera îi este într-o continuă ascensiune, iar pe plan personal, soția lui îl va face cel mai împlinit tătic. Într-un recent interviu, Connect-R a povestit cum a cunoscut-o pe soția lui, Mihaela, care va aduce pe lume un copil la începutul anului 2014.„Noi ne-am îndrăgostit, efectiv ne-am îndrăgostit. Eu eram în perioada în care trecusem de mult de despărțirea de Diana. Aveam vreo 5 luni și ceva, deși noi din timpul relației eram cumva despărțiți neoficial. În tranzitul ăsta eu m-am îndrăgostit efectiv și ea (Mihaela n.r.) la fel. E o blândețe de om și asta m-a atras foarte mult la ea. Efectiv ne-am iubit și Dumnezeu a binecuvântat iubirea noastră. Un alt detaliu pe care nimeni nu îl știe este că piesa asta (Tenerife Dj Sava feat Misha n.r.) e compusă de mine, versuri și linie melodică. Așa ne-am și cunoscut, când am venit în studio să facem piesa”, a declarat Connect-R, la emisiunea Ultima oră la România TV.Întrebat dacă știe care este sexul copilului pe care îl așteaptă soția sa, cântărețul a precizat: „70% se spune că este fetiță, din ce ne-a spus domnul doctor (...) Ne-am atașat cumva de ideea asta și eu și Mihaela. Nici ea nu s-a așteptat să rămână însăr-cinată”.Cât despre planurile de viitor, acum Connect-R visează la un singur lucru: să-și facă o casă.„Visul meu cel mai mare e să am o casă pe pământ. Nu mă văd decât stând în curte, citind o carte sau scriind niște versuri și să mă uit la fiica mea și la fiul meu și la soția mea cum stau și se joacă prin iarbă”, a mai spus cântărețul.Ștefan Mihalache, alias Connect-R și Misha, interpreta piesei Tenerife, au decis să spună „Da” în fața ofițerului stării civile în cadrul unei ceremonii discrete, scrie libertatea.ro.