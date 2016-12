Concertul lui SEAL de astăzi, de la Bucureşti, a fost anulat

Concertul lui SEAL de astăzi, de la București, a fost anulat

Ştire online publicată Marţi, 27 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Concertul pe care Seal urma să îl susțină în această seară la București a fost anulat în aceeași zi, managementul artistului motivând condiții tehnice nesatisfăcătoare, în timp ce organizatorii show-ului susțin că au respectat toate cerințele cântărețului, informează un comunicat remis MEDIAFAX."Din motive ce nu pot fi imputate organizatorilor, concertul Seal programat astăzi, 27 noiembrie, la Sala Palatului din București, este anulat", se arată în comunicatul organizatorilor remis MEDIAFAX."Deși pentru concertul programat pentru această seară s-au vândut peste 2.000 de bilete, artistul și echipa sa de producție au refuzat să susțină spectacolul, invocând motive tehnice nesusținute de realitate. Am asigurat artistului întreg necesarul tehnic, am construit pe scenă o structură care poate susține o greutate de peste patru tone, Sala Palatului este la dispoziția lui Seal, scena este pregătită pentru ca producția lui Seal să înceapă montajul. Având în vedere că timpul este scurt, am pus la dispoziție un număr dublu de tehnicieni (40 de persoane). Cateringul și camerele din backstage sunt pregătite. Mai mult, onorariul a fost plătit, la fel și camerele de hotel, drept urmare considerăm că spectacolul poate avea loc în această seară. Totul era gata de la ora 12.00, producția lui Seal având nevoie de trei ore pentru a finaliza montajul. Cu toate acestea, producția lui Seal refuză să meargă mai departe cu evenimentul, invocând motive ce țin de siguranță", a declarat Marcel Avram, organizatorul evenimentului, alături de East European Events."Sala Palatului a găzduit, de-a lungul anilor, sute de spectacole a căror producție a necesitat montarea unor efecte și instalații mai mari decât cele presupuse de concertul Seal", se încheie comunicatul.Contravaloarea biletelor poate fi recuperată de la punctele de vânzare Eventim de unde au fost achiziționate, începând de miercuri, 28 noiembrie.Concertul lui Seal de la București a fost organizat de Marcel Avram și East European Events, în colaborare cu D&D East Entertainment.Câștigător a trei premii Grammy, Seal este cunoscut datorită timbrului său vocal inconfundabil și iubit pe întreg mapamondul pentru piese precum "Killer", "Crazy" și "Kiss from a Rose". Cariera artistului britanic numără opt albume de studio, vândute în peste douăzeci de milioane de exemplare.Celebrul cântăreț britanic ar fi venit la București pentru a-și promova cel mai recent material de studio, "Soul 2".Seal a susținut un concert la București în 2006.