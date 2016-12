Concertul „Enescu Re-Imagined“, la toamnă, în Bucureşti

Concertul „Enescu Re-Imagined“, la toamnă, în București

Ştire online publicată Vineri, 06 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pianistul Lucian Ban revine la București, alături de contrabasistul John Hebert și de mai mulți muzicieni de jazz din New York, pentru a prezenta din nou concertul „Enescu Re-Imagined”, pe 22 septembrie, la Ateneul Român, se arată pe site-ul Institutului Cultural Român (ICR). Lucian Ban, împreună cu renumitul contrabasist de jazz John Hébert, își asumă moștenirea muzicală a lui George Enescu într-o reimaginare contemporană, îndrăzneață, a câtorva dintre lucrările sale, pentru o trupă extraordinară și iconoclastă de muzicieni de jazz din New York. Formația îi mai include pe: Badal Roy (tobe mici), Ralph Alessi (trompetă), Gerald Cleaver (tobe), Mat Maneri (violă, vioară electrică, vioară bariton), Tony Malaby (saxofon tenor și sopran), Albrecht Maurer (vioară). Proiectul „Enescu Re-Imagined”, conceput de Ban și Hebert, a fost prezentat la Festivalul Internațional „George Enescu” în cadrul seriei de concerte „Teme clasice în prelucrări moderne”, în septembrie 2009, și, o lună mai târziu, la Merkin Concert Hall din New York. Originar din România, pianistul și compozitorul Lucian Ban locuiește în prezent la New York, unde este considerat unul dintre cei mai dăruiți și talentați pianiști care au venit în New York în ultimul deceniu. A fost nominalizat de două ori, în 2005 și 2006, la Hans Koller European Jazz Prize, la categoria „cel mai bun muzician de jazz din Europa”. A înregistrat șase albume ca autor pentru case de producție din Statele Unite ale Americii și Europa. Lucian Ban conduce trupele Elevation, care îi reunește pe renumitul saxofonist tenor Abraham Burton, pe Nasheet Waits, la tobe, și pe contrabasistul John Hébert, cvartetul Asymmetry, format din Jorge Sylvester (saxofon alto), Brad Jones (contrabas) și Derrek Phillips /Gene Jackson (tobe), și Tuba Project, o trupă formată din celebrul Bob Stewart, la tubă, Alex Harding (saxofon bariton) și Derrek Phillips (tobe). Este coautor, alături de marele saxofonist sopran Sam Newsome, al The Romanian-American Jazz Suite, un proiect care prezintă muzica populară românească dintr-o perspectivă jazzistică. Albumul omonim este rezultatul colaborării dintre ICR New York și Jazzaway Records. Unul dintre cei mai solicitați contrabasiști din New York, John Hébert a fost votat de două ori Rising Star Acoustic Bassist. A lucrat cu trioul și cvintetul regretatului Andrew Hill, apărând pe cel mai recent album scos de Blue Note Records, „Time Line”, ales materialul discografic al anului în 2006 de revista Downbeat.