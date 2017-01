Concerte cu trupele Compact şi Kumm sau Party Girl

Ce facem în week-end

Concerte cu trupele Compact și Kumm sau Party Girl

Ştire online publicată Vineri, 01 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

- Club Crush prezintă, în această seară, „Go Go Dancers, Go Go Costume. Proffesional Party Girls from Sankt Petersburg”. - Fanii legendarei formații Compact se pot bucura de un concert live, tot în această seară, începând cu ora 21.30, în clubul Phoenix, unde trupa va concerta pentru prima dată. - Epoca Metalelor Constanța (b-dul Tomis nr. 44) organizează primul eveniment, „A memorial winter night”, tot astăzi, de la ora 21. Trupele invitate sunt Gothic - doom-death, din Petroșani, In Defiance - death metal, din Timișoara, și Nox - death metal, din Constanța. - Iar trupa Kumm vă așteaptă la primul concert pe care îl susține anul acesta la Constanța sâmbătă, 2 februarie, cu începere de la ora 21.30, în clubul La Taclale.