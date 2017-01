Concert E.M.I.L. la Constanţa

Concert E.M.I.L. la Constanța

Ştire online publicată Joi, 25 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Formația E.M.I.L. va concerta în Club Pulse Constanța vineri, 26 februarie, în cadrul turneului de lansare a albumului „Știu, ți se pare absurd…”. Evenimentul va începe la ora 21, iar alături de E.M.I.L. se va afla și trupa constănțeană MT Place. După ce a ocupat primele locuri în topurile din România, alături de artiști internaționali, cu piese de pe albumele precedente, E.M.I.L. a lansat, la începutul lunii iulie 2009, cel de-al treilea disc, „Știu, ți se pare absurd…”. E.M.I.L. este una dintre cele mai cunoscute trupe românești ce combină stilurile ska-punk, reggae sau skate punk, recunoscută și apreciată că și-a câștigat fanii în peste 200 de concerte, și mai puțin prin promovare. „Știu, ți se pare absurd…” reprezintă pentru formație un manifest: „Alternativa noastră la curentul muzical comercial din showbizz-ul românesc. Atitudinea noastră firească și autentică împotriva unei adevărate mecanizări a societății. Mai mult decât atât, este o dovadă de devotament față de o scenă și față de un curent muzical care ne-a schimbat viața”, declară membrii trupei. Noul album a fost lansat oficial la aproape patru ani de la apariția precedentului disc „Rom, Fum și Vanilie” și conține 11 melodii originale compuse în perioada 2007-2009. „Știu, ți se pare absurd…” este un disc independent produs în stilul DIY (DO IT YOURSELF) alături de prietenii formației.