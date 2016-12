Comportamentul sexual, lipsit de secrete

In zilele noastre, oamenii asteapta mai mult timp inainte sa sara in pat, iar o treime dintre femei au incercat sexul anal. Acestea sunt cateva dintre rezultatele unui studiu pe scara larga asupra comportamentului sexual. Studiul, condus de Centrele de Preventie si Control al Bolilor, a analizat totul, incepand de la sexul anal la virginitate, tendinte de lesbianism si numar de parteneri. Iata care sunt cele mai fascinante lucruri despre viata sexuala a semenilor nostri! Oamenii asteapta mai mult timp inainte sa faca sex. 29% dintre femei si 27% dintre barbatii cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 ani nu au facut niciodata sex. Asta inseamna cu 7% mai mult fata de cifrele din 2002! O treime dintre femei fac sex anal 36% dintre femeile participante la studiu au spus ca au incercat sexul anal, prin comparatie cu 44% dintre barbati. Femeile sunt curioase in privinta lesbianismului – si trec la actiune! 12% dintre femeile cu varsta cuprinsa intre 25 si 44 ani s-au cuplat cu o alta tipa. Asta inseamna aproape dublul cifrei de barbati care au apelat la un partener de acelasi sex pentru placeri carnale. Procentul este in crestere fata de rezultatele aceluiasi studiu din anul 2002. Locuitul impreuna nu e sinonim cu sexul regulat Nici macar cu sexul! Mai putin de 1% dintre femeile care locuiesc impreuna cu iubitii lor nu au intretinut relatii sexuale in ultimele 12 luni. Citeste mai departe...