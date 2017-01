Cluburi

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 7 noiembrie, la club Two e Saturday Night Party. Atmosfera va fi întreținută de DJ Sylvio. Rezervări se pot face la 0733/723.177. Fetele au intrare liberă. La Wish, tot pe 7 noiembrie, e Wish Style Party cu DJ Pity G, rezidentul clubului.