Clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

// Duminică, 21 martie, trupa Deko revine în Constanța pentru o nouă seară de stand-up comedy în Club Phoenix. Spectacolul este programat pentru ora 21.30, iar bilete se pot procura de la sediul clubului. // Trupa DJ Project va susține un concert live în Club Wish în această sâmbătă, 20 martie. Cei de la DJ Project vor veni însoțiți de Giulia, noua solistă a formației. Prima piesă în noua formulă se intitulează „Nu”. Pe Giulia o puteți asculta în fiecare zi la ONE FM începând cu ora 10.00 până la 14.00. Informații suplimentare și rezervări la 0732.122.002 și 0724.406.252. // Smiley va susține un concert live în Club Vansses în această sâmbătă, 20 martie. Alături de trupa sa, Smiley va interpreta cele mai cunoscute și îndrăgite piese ale sale. Ultimul său single, „Plec pe Marte”, se bucură deja de succes și va fi inclus pe cel de-al doilea album pe care artistul îl va lansa în curând. Informații suplimentare și rezervări la 0734.027.197. Intrare liberă pentru fete. // O cheamă Silvia Roxana Sârbu și este născută pe 27 decembrie 1983, în București. Este ambițioasă, muncitoare și pune suflet în ceea ce face. Numele lui adevărat este Sorin Costache și e născut pe 13 aprilie 1974, în București. Are în spate o carieră de Dj de 12 ani și este unul dintre cei mai cunoscuți și în vogă în domeniu. Împreună sunt Dj Rynno & Sylvia și-i puteți asculta live în această sâmbătă, 20 martie, în Club Crush. Pentru informații și rezervări: 0724.918.263.