Clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 31 ianuarie: // Clubber-ii se vor putea distra la o nouă petrecere în Club Wish, alături de DJ Zero și Hazard. Seara va fi animată de trupa Wish Style Dancers. Fetele au intrarea liberă, iar băieții plătesc 20 lei. Rezervări la numărul 0732.122.002. // Amatorii de distracții nocturne sunt invitați în Club Crush la o petrecere cu Dj Simon, Dj Smart, Mc Funk și VJ Redox. Intrarea este gratuită pentru fete. Rezervări la 0724.918.263 sau 0241.552.118. // La club Two are loc petrecerea „Enjoy Your Life”. Fetele care urmează acest motto beneficiază de intrare liberă, prețul biletului pentru băieți fiind de 20 lei. Rezervările se fac la numărul de telefon 0720.122122.