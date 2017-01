Clovnul spaţial a revenit pe pământ

Clovnul spațial a revenit pe pământ

Ştire online publicată Marţi, 13 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Capsula spațială Soyuz, avându-i la bord pe „clovnul spațial” Guy Laliberté, fondatorul Cirque du Soleil, și pe alți doi astronauți care au fost în misiune pe Stația Spațială Internațională (ISS), a aterizat cu bine, duminică, în Kazahstan, potrivit Centrului rus de control pentru misiunile spațiale. Capsula spațială „Soyuz”, avându-i la bord pe Guy Laliberté, pe cosmonautul rus Ghenadi Padalka și pe astronautul american Michael Barrat, a aterizat în stepele din Kazahstan, duminică, la ora 04.31 GMT. Televiziunea rusă l-a prezentat pe Guy Laliberté purtând deja celebrul său nas roșu de clovn imediat după aterizare. Guy Laliberté, fondatorul Cirque du Soleil, este cel de-al șaptelea turist spațial. El și-a oferit o vacanță în spațiu, pentru care a plătit 35 de milioane de dolari, la bordul ISS, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a sa. „Totul s-a petrecut normal și la timp. Echipajul se simte bine”, a declarat Vitali Lopota, patronul Energia, compania de stat rusă care a conceput capsula Soyuz. Cu două zile înainte de a reveni pe Terra, Guy Laliberté a găzduit, de la bordul ISS, un show televizat de două ore. El a anunțat anterior că scopul călătoriei sale este de a scoate în evidență diminuarea alarmantă a cantității de apă potabilă de pe Pământ. Show-ul, intitulat „Moving Stars and Earth for Water”, a conectat Stația Spațială Internațională cu dansatori, cântăreți și celebrități din 14 mari orașe ale lumii. La acest spectacol au participat și fostul vicepreședinte american Al Gore, solistul Bono și actrița Salma Hayek. Organizatorii manifestării au declarat că evenimentul televizat are mai degrabă scopul de a crește notorietatea acestei probleme decât de a strânge fonduri, Laliberté însuși descriind proiectul ca o „misiune socială poetică”. „Primul clovn în spațiu”, așa cum a fost numit de Bono, solistul U2, Guy Laliberté a lansat fundația non-profit One Drop în 2007, pentru a facilita accesul populației sărace la apă potabilă. Guy Laliberté ar putea fi ultimul turist spațial, deoarece locurile disponibile de la bordul capsulelor Soyuz vor fi tot mai greu de obținut, după ce NASA își va retrage din circulație flota spațială, în 2010. Guy Laliberté, fost artist de circ, situat pe poziția 261 în topul celor mai bogați oameni din lume alcătuit de revista Forbes, are o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari.