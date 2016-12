Clive Owen renunţă la filme în favoarea teatrului

Clive Owen renunță la filme în favoarea teatrului

Ştire online publicată Luni, 07 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul, în vârstă de 44 de ani, care a jucat mult timp în piese de teatru înainte de a fi distribuit în filme cu succes de casă realizate la Hollywood, a declarat că intenționează să renunțe la cariera cinematografică pentru a se concentra asupra teatrului, relatează femalefirst.co.uk. „De fapt, sunt destul de sigur că acest lucru se va întâmpla în curând. Aș putea foarte ușor să îmi imaginez că va trebui să renunț la filme pentru a mă concentra exclusiv asupra carierei mele din teatru. Am jucat întotdeauna roluri de teatru”, a declarat actorul britanic. Clive Owen, starul din „Copiii tatălui/ Children of Men” (2006) și deținătorul unui rol principal în piesa de teatru „Closer”, care a avut un mare succes atât pe Broadway (New York), cât și în West End (Londra), jucând ulterior și în versiunea cinematografică a acestei piese, în 2005, a declarat că oamenii trebuie să facă, uneori, acele lucruri care îi fac fericiți. Într-un interviu acordat postului de televiziune german Tele5, actorul britanic a declarat: „De multe ori trebuie să mă ciupesc ca să conștientizez cât de multe lucruri am realizat. Am lucrat cu cei mai buni din branșă. Apreciez foarte mult acest lucru și sunt foarte fericit din acest motiv. Uneori, însă, când ești în vârful carierei, ar trebui să te gândești că lucrurile nu vor merge, probabil, întotdeauna la fel de bine și că există și alte lucruri care pot să te facă și ele foarte fericit”. Anterior, Clive Owen a mărturisit că își dă seama „instinctiv” dacă vrea să joace sau să nu joace într-un anumit film: „O carieră este alcătuită din toate acele alegeri individuale pe care le-am făcut. Este vorba de un răspuns instinctiv. Răspund instinctiv față de un scenariu. M-am format ca actor în teatru, iar teatrul înseamnă să joci multe roluri diferite”.