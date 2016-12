Clipe grele pentru Angelina Jolie: "Mai am o operaţie de făcut"

Clipe grele pentru Angelina Jolie: "Mai am o operație de făcut"

Ştire online publicată Duminică, 09 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Angelia Jolie a șocat pe toată lumea când a dezvăluit că a făcut o operație de dublă masectomie. Actrița a luat această decizie dractică pentru a reduce considerabil riscul de a face cancer de sân.Partenera lui Brad Pitt trăiește încă cu teama că ar putea să moară din cauza cancerului, mai ales că mama ei a murit din cauza acestei boli la 56 de ani. Angelina a recunoscut că mai are în plan o intervenție, cea de extirpare a ovarelor. Ca și în cauzul cancerului la sân, vedeta este expusă genetic la riscul de a face cancer ovarian. "Mai am o operație de făcut. Aștept sfatul medicilor și al tuturor oamenilor minunați cu care am vorbit de la prima intervenție, pentru a trece peste următoarea etapă din viața mea", a dezvăluit Angelina într-un interviu acordat revistei Entertainment Weekly, scrie showbiz.ro.