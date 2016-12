Claudiu Bleonţ a divorţat, dar va deveni tată

Claudiu Bleonț a divorțat, dar va deveni tată

Ştire online publicată Vineri, 22 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Claudiu Bleonț a divorțat în luna ianuarie de Andra Negulescu, cea care i-a devenit soție în 2001. Cei doi actori au avut parte de un divorț discret, la notar, vestea fiind dată de Claudiu în cadrul emisiunii WOWBiz.„Am divorțat în ianuarie, la notar, discret. Pe parcursul relației am epuizat totare condițiile de a ne împlini. Momentele de divorț prin care am trecut mi le asum, eu am acceptat, dar eu le-am provocat în adânc. Am decis de comun acord că e cea mai bună soluție”, a declarat actorul.De asemenea, Claudiu Bleonț, cel care în 2012 era acuzat că a hărțuit-o sexual pe Nadine, a mărturisit că a început o altă relație și urmează să devină tată, la 54 de ani.