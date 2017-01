Claudia Pavel, înjurată ca la uşa cortului de Mihai Morar

Claudia Pavel, înjurată ca la ușa cortului de Mihai Morar

Ştire online publicată Luni, 06 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Claudia Pavel, cunoscută drept Cream, a povestit, pe un cont de socializare că Mihai Morar a jignit-o enorm în cadrul unei emisiuni.Claudia a trecut printr-o experiență neplăcută la ediția de vineri a emisiunii "Răi da' Buni", când Mihai a înjurat-o și s-a purtat urât cu ea."MIHAI MORAR, în seara asta la «Răi da' buni»:«CU FIȚELE ASTEA SĂ TE ÎNTORCI ÎN AMERICA, UNDE P__A MEA TE CREZI AICI?»Dragii mei, în seara aceasta am avut neplăcerea de a fi prezentă la emisiunea Răi da' buni, unde am avut marea dezamăgire de a găsi un prezentator (Mihai Morar) rasist, abuziv, ignorant, neprofesionist, plin de ură, agresiv", a început cântăreața postarea de pe Facebook.Totul a început când Claudia a fost amânată de mai multe ori de către echipa emisiunii. Ea a înțeles motivele lor, însă a fost șocată de comportamentul lui Mihai când a apucat să intre în direct. El nu știa nimic despre Claudia și tot ce a spus a fost că fiul ei, Noah, e mulatru, lucru pe care Claudia îl consideră dovadă de rasism."De luni, 29 septembrie, când echipa "Răi da' buni" a fost prezenta la premiera filmului meu "Terapie pt crima" si nu au mai avut timp sa intram in direct am stabilit ca miercuri voi fi invitata in platoul emisiunii "pentru a avea timp"(asa mi s a spus) pentru a vorbi despre film, lansarea unui nou single si in general despre proiectele mele, scrie click.ro