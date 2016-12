Claudia are centura verde la Kempo

Ştire online publicată Luni, 09 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa cântăreață Claudia Pătrășcanu (33 de ani), de la ex-trupa Sexxy, care în ultimii doi ani a practicat constant antrenamente de kempo, a fost răsplătită de către Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, cu o diplomă specială și cu centura verde.Claudia Pătrășcanu iubește sportul și mai ales Kempo. Artista are chiar centura verde la acest sport. „Sunt foarte mândră că am reușit să obțin aprecierea profesorului Amatto Zaharia. Prețuiesc foarte mult kempo pentru că este un sport foarte frumos dar și pentru că este foarte eficient în tonifierea corpului și păstrarea greutății ideale. Mă ajută să am o condiție excelentă pe scenă și să rezist efortului de a cânta și de a dansa în același timp”, a glumit Claudia.Aceasta a adăugat: „Sper să nu îi sperii pe pretendenții mei, acum că am obținut centura verde, că nu mă mai mărit în veci. Nu sunt agresivă, dar, ferească Dumnezeu, să am parte de un soț care să ridice mâna la mine, că nu știu cum aș reacționa”.