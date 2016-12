Cine o numeşte pe Ramona Gabor "căţea în călduri"

Cine o numește pe Ramona Gabor "cățea în călduri"

Sâmbătă, 24 Septembrie 2011

Scandalul sexual în care Mihaela Moise (Meme) a târât-o pe Ramona Gabor continuă. Fosta reporteriță de la Antena 1 continuă să facă dezvăluiri incendiare de pe „iahtul plă-cerilor“. Astfel, aflăm că Ramona Gabor și Chavdar Alexandrov nu au mers singuri sub puntea unde s-a consumat partida de sex, ci au fost însoțiți de un alt cuplu. „Prietenul bulgarului i-a dat 5.000 de euro pentru o partidă de sex. Când am auzit acest lucru, noi am vrut să coborâm imediat de pe iaht, însă ea a zis să nu plecăm, că ei îi place de bulgar. După cinci minute, ea a început să se sărute cu bulgarul, iar după alte 20 de minute, a dispărut sub punte. În timpul ăsta, noi am rămas pe punte și am făcut o ședință foto. Ce puteam face trei femei singure pe un iaht? Ramona nu a fost singură cu bulgarul sub punte, alături de ei a mai fost un cuplu de bulgari, toți patru într-un singur dormitor de sub punte. Nu știu ce a făcut sub punte. Cert este că a venit foarte euforică. După aia a mai fost încă o oră sub punte. Noi am stat trei ore pe iaht, din care Ramona a stat două ore și jumătate sub punte“, a declarat Meme, la Kanal D. Meme susține că nu a văzut ce s-a întâmplat sub punte, în schimb a auzit ceva: „Nu am văzut nimic, am auzit. Dar nu pot să mă înjosesc în halul ăsta încât să reproduc ce am auzit. Era... un lătrat... o cățea în călduri. Se înțelege ce vreau să spun“. „Bulgarul o pupa pe Ramona pe burtă pentru că mai jos nu putea, că era într-o perioadă mai delicată. Când s-a întors de sub punte, Ramona era mânjită pe picior... Mă înțelegeți... Mi-e rușine că am stat la aceeași masă cu o asemenea persoană“, a mai adăugat Meme.