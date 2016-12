Cine este iubitul secret al Cătălinei Ponor

Cătălina Ponor (24 de ani) a revenit cu medalii de la Europenele de la Bruxelles (aur cu echipa, aur la bârnă și argint la sol), dar are și un alt motiv de bucurie. La întoarcerea în țară ea a fost așteptată de iubitul său, Ionuț Georgescu (24 de ani), președintele clubului de baschet Asesoft Ploiești.Cătălina Ponor a revenit în activitate în 2010, iar la începutul anului trecut s-a alăturat lotului feminin de gimnastică, la a cărui conducere se întorseseră Mariana Bitang și Octavian Belu. Ponor devenise triplă campioană olimpică la Atena, în 2004, cu echipa, la bârnă și la sol, apoi se retrăsese de două ori, în 2006 și 2007, spunând că nu mai are motivația de a continua. Deși frumoasei brunete nu i se dădeau prea multe șanse de reușită, ea a încântat pe toată lumea la Europe-nele de la Bruxelles, unde a cucerit două medalii de aur și una de argint. Mai mult, Libertatea a aflat că, în urmă cu jumătate de an, talentata gimnastă și-a găsit și jumătatea, în persoana lui Ionuț Georgescu, cel care, în 2010, fusese numit, la numai 22 de ani, președintele clubului de baschet Asesoft Ploiești, cea mai importantă echipă a momentului, care a jucat în ultimele nouă finale ale Diviziei Naționale și a câștigat șapte titluri de campioană. Noua relație i-a adus celei supranumite „Laleaua neagră” și motivația de care avea nevoie pentru a în-cerca să câștige o nouă medalie la Jocurile Olimpice, din această vară.Georgescu a ocupat toate funcțiile posibile la clubul Asesoft, de la ofițer de presă până la președinte. A fost realizator de site-uri, ziarist la Libertatea, între 2007 și 2009, sau la Radio Prahova, a fost comentator tv și crainic al sălii. La 15 ani era cel mai tânăr jurnalist român, iar apoi a devenit cel mai tânăr șef de club din lume. El a fost vicecampion național la handbal, cu CSȘ 1 Mai, declarat cel mai bun portar la turneul final.