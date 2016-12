Cine este bărbatul cu care a petrecut Roxana Ionescu

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Ionescu și-a petrecut mini vacanța de 1 Mai la mare, în compania unui bărbat misterios. Blonda a fost invitată în platoul emisiunii nocturne de la Kanal D și a vorbit despre relația ei cu Liviu, bărbatul alături de care a fost surprinsă pe litoral.Vedeta a povestit că s-a distrat foarte tare pe litoralul românesc și că a profitat din plin de zilele libere pe care le-a avut.„Da, recunosc, m-am simțit foarte bine de acest 1 Mai. A fost o vacanță reușită și foarte intensă. Ne-am distrat și am dansat, asta recunosc. Însă nu am o relație”, a spus aceasta.Roxana a negat însă că ar avea o relație cu Liviu și a explicat că acesta este un bun prieten de-al ei.„Liviu nu este iubitul meu. Am dansat cu foarte mulți oameni, păcat că nu aveți mai multe poze și filmări. Nu se pune problema unei relații, suntem doar foarte buni prieteni și atât”, a spus vedeta.