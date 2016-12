Cine este actorul care a făcut sex cu 80 de femei într-o lună?

Ştire online publicată Vineri, 23 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Russell Brand, fostul soț al lui Katy Perry, s-a confesat că a întreținut relații de amor cu 80 de femei într-o singură lună.Russell Brand, actor de comedie , a șocat prin dezvăluirile sale într-un interviu acordat revistei GQ. El a mărturisit că obișnuiește să ia trei fete cu el, în camera sa, și să facă amor nebun cu ele. La o așa competiție sexuală, Russell a ajuns să numere 80 de femei care i-au trecut prin pat, doar într-o lună.Brand se amuză, dar îi place această libertate sexuală pe care o are după divorțul de cântăreața Katy Perry.Russell are un episod din tinerețe despre care preferă să nu își mai amintească. La un moment dat, a făcut sex cu o femeie de 61 de ani, iar acum regretă acel episod, deși i s-a părut interesant atunci.Supriza a venit din partea aspectului estetic al femeii, el neasteptându-se la o asemenea priveliște. "Doar că poți face un anumit lucru, nu înseamnă și că ar trebui să îl faci", spune Russell.Actorul a mai dezvăluit că a reușit să se culce într-o noapte și cu 9 femei odată, un record chiar și pentru el. A fost mereu uimit de șarmul pe care îl inspiră femeilor din jurul său.Aventurile sale sexuale sunt prezentate și în cartea biografică "My Booky Wook", unde mai vorbește și despre dependența sa de droguri și sex.Sursa: Apropo.ro