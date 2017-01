Cinci lucruri pe care nu le stiaţi despre Adina de la Heaven

Cinci lucruri pe care nu le stiați despre Adina de la Heaven

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Adina Postelnicu, îngerul blond din Heaven, a dezvăluit cinci lucruri pe care doar apropiații le știau despre ea.Trupa Heaven a lansat de curând un nou videoclip la single-ul "Party" și, odată cu lansarea noului show, cele trei componente ale trupei veni și cu o schimbare de imagine.Până atunci, însă, Adina Postelnicu, blonda trupei, ne-a lăsat să intrăm în intimitatea ei și să aflăm 5 mici secrete despre ea. Află ce își dorea să devină când era mică și cum a câștigat primii bani!1: Când eram mică îmi doream să mă fac "bogată"! Nu înțelegeam sensul acestui cuvant, acum il înteleg și încă aștept să se intample!2: Am studiat la Școala Populară de Arte la clasa Viorelei Filip și am terminat șefă de promoție.3: În prezent pregătesc cu fetele o coregrafie pentru noul show Heaven. Coregrafia este foarte interesantă și abia aștept să le vedeți și pe dansatoarele noastre!4: Am o firma de organizat evenimente împreună cu Roxana, sora mea, iar în anul 2011 am ajuns să lucrăm la cel mai înalt nivel.5: Am câștigat primii mei bani dând meditații la limba engleză.Sursa: showbiz.ro