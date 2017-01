Cinci filme europene de animaţie, candidate la Oscar

Cinci filme europene de animație, candidate la Oscar

„Up”, „Cloudy with a Chance of Meatballs” și „Gake no ue no Ponyo” se numără alături de cinci filme europene printre cele 20 de filme candidate la nominalizările pentru Oscarul la categoria „cel mai bun film de animație”, a anunțat Academia americană de film, relatează AFP. Producția americană a rămas dominantă, cu 12 filme pre-zentate, printre care „Up”, „Ice Age 3", „A Christmas Carol”, „Cloudy with a Chance of Meatballs”, „Monsters vs Aliens”, „Coraline” sau „Fantastic Mr. Fox”. Europa prezintă cinci filme, „Panique au village” (Belgia/Franța/Luxemburg), „The Dolphin” (Italia), „El lince perdido” (Spania, produs de Antonio Banderas), „Planet 51" (Spania/Marea Britanie) și „Brendan et le secret des Kells” (Franța/Belgia/Irlanda). Ultima capodoperă a lui Hayao Miyazaki, „Gake no ue no Ponyo”, candidează de asemenea, Asia fiind reprezentată, totodată, de „Astro boy”. Australia este reprezentată de „Mary and Max”, un film care a deschis ultimul Festival Sundance și care a obținut premiul întâi - la egalitate cu „Coraline” - al foarte respectatului Festival Internațional de Film de animație de la Annecy. Dintre cele 20 de filme, doar cinci vor fi nominalizate pentru premiul Oscar. Nominalizările vor fi anunțate la 2 februarie, iar ceremonia premiilor Oscar va avea loc pe 7 martie, la teatrul Kodak din Hollywood.